Battu 1-0 par Lyon, Amiens tombe dans la zone “orange” de la Ligue 1

Un centre, une tête piquée, le mal est fait

Le plus dur est passé ?

C'est la 4e défaite de l'Amiens SC contre l'Olympique Lyonnais cette saison. Et elle symbolise les difficultés de l'ancien promu de la Ligue 1. Dimanche 27 janvier, l'OL s'est imposé à la Licorne par un simple but, qui fait tomber les Picards à une inconfortable 18e place au classement. Jeudi déjà, les Lyonnais avaient éliminé les Amiénois de la Coupe de France , sur le score de 2-0.Coriace et courageux, Amiens a tenu toute la première mi-temps. C'est peu après le retour de la pause, à la 49e minute, que les Picards se sont faits surprendre. Un centre long et précis de Depay, au second-poteau, qui trouve Jason Denayer. Le défenseur central lyonnais se détend et place une tête piquée imparable pour Régis Gurtner. Simple. Basique.Le portier amiénois a encore eu du travail ce dimanche. Mais aussi une petite frayeur, 10 minutes plus tard, quand son dégagement a été contré par la cuisse de Dembélé : le ballon a ricoché... à côté des cages picardes. Ouf.Ce soir, la menace de la relégation plane plus que jamais. Cependant, ce n'était que la 21e journée du championnat. Il reste du temps pour se maintenir. Et si Amiens s'est incliné trois fois de suite, c'était contre les trois plus grands clubs français du moment : Paris, Lille et Lyon. Les joies du calendrier.Les prochains matchs verront peut-être les Picards enfin récompensés de leurs efforts. Le 2 février, c'est à Rennes qu'ils tenteront de remonter au classement, à l'occasion de la 22e journée.