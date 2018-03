Le “bébé signe”, où comment communiquer par les gestes avec les nouveaux nés

Comment un bébé affamé peut-il demander un autre carré de chocolat sans gémir? En frottant les index et majeurs de ses deux mains, si l'avez habitué à parler le "bébé signe". Cette technique corporelle de communication, inspirée de la langue des signes, associe une idée ou un mot avec un geste des mains ou du visage. L'idéal pour communiquer avec les enfants en bas âge ou ceux qui peinent à prendre la parole. "Ca leur permet de ne pas connaître la frustration de ne pas pouvoir communiquer," souligne Stéphanie Nigita, formatrice en langue des signes à Amiens.



Audrey Bénard est une ancienne élève de Stéphanie. Capable de parler la langue des signes, elle a testé la communication gestuelle avec sa fille lorsque celle-ci n'était pas encore en capacité de parler et ne regrette pas. Aujourd'hui, après une formation, elle se lance à son compte et organise des ateliers pour démocratiser cette technique auprès des parents, écoles ou crèches.

Des ateliers didactiques

Attention, le bébé signe n'est pas la langue des signes! "On emprunte les signes de la LSF pour les utiliser avec des bébés," explique Audrey Bénard, mais les phrases n'ont par exemple pas la même syntaxe. Le bébé signe fonctionne grâce des mots clés. "Le bébé - capable de signer dès 6-8 mois - comprend l'association mot-geste par la répétition. On compte souvent une cinquantaine de répétitions avant que le bébé ne l'assimile, mais ça peut être variable," indique la nouvelle formatrice.



Audrey Bénard anime un atelier de bébé signe à la crèche Happy Zou d'Amiens, le samedi 10 mars. Pendant une heure, la formatrice va montrer à la quarantaine de parents présents comment apprendre à signer à leur bébé, via des chansons ou des contines. L'atelier gratuit, victime de son succès, est malheuresement complet!