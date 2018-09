Les bibliothèques d’Amiens Métropole vendent 10 000 livres d’occasion

C’est un événement que les passionnés de littérature ne peuvent pas manquer. Samedi 29 septembre, les bibliothèques de la métropole amiénoise vendent le surplus de leurs collections de 13h à 18h dans le jardin de la bibliothèque Louis-Aragon. « L’objectif, c’est de créer un vrai événement convivial à la bibliothèque et de faire en sorte que les livres qui ne trouvent plus leurs places dans nos collections et dans les murs de la bibliothèque trouvent un seconde vie auprès d’acheteurs » explique Raphaël Juan, conservateur de la bibliothèque Louis-Aragon.



Au total, plus de 10 000 ouvrages seront vendus à petits prix, entre 1 et 10 euros. Cette braderie annuelle permet aux bibliothèques de faire de la place pour acquérir de nouveaux documents. « Chaque année, on achète un certain nombre de documents et il faut qu’on en enlève à peu près autant pour pouvoir enrichir nos collections » poursuit le conservateur.



Romans, livres pour enfants, ouvrages documentaires : tout est classé par thème pour aider les chineurs à s’y retrouver. Et bonne nouvelle, il n’y a pas de quotas de livres par acheteur. Tout doit disparaître !