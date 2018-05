Bientôt deux bars à chat à Amiens ?

Il y a le Central Cats , un bar à chat en projet depuis plusieurs mois, il y aura désormais le Mug & Cats à Amiens. Ce sera le tout premier bar à chat de la région Picardie, il ouvrira ses portes le samedi 30 juin 2018.Nadège, ancienne assistance de direction à Paris (30 ans), et son conjoint Xavier, issu de la restauration (28 ans), ont eudans un bar à chat parisien. Depuis, ils travaillent d'arrache pied pour mettre en oeuvre leur projet à Amiens. "C'est un travail de titan", confie Xavier, qui s'occupe de la communication. Sa femme, Nadège, est la gérante du café.



Leur objectif, offrir aux amiénois un lieu de convivialité mais aussi de détente. Les futurs clients pourront déguster boissons, planchas et pâtisseries tout en profitant des vertus apaisantes des félins.



Les chats seront issus de la SPPA (société protectrice picarde des animaux), avec qui le bar a un partenariat, et sélectionnés exclusivement pour leur douceur, leur comportement et leur capacité à vivre en communauté, afin de faciliter l’interaction entre l’animal et le client.



Le café Mug & Cats sera situé rue Saint Martin aux Waides, juste à côté de la Cathédrale / © Illustration



Et puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de coeur... Les chats du café seront disponible à l'adoption. Le refuge sera en charge de l'examen des dossiers. Les photos des adoptants et adoptés seront affichées sur un "Mur des adoptions". "Le café se veut un espace d’échange, de rencontre et de bienveillance où tout le monde aura la possibilité d’y laisser son empreinte", informe les responsable du café dans leur communiqué de presse.





"Les chats sont des êtres vivants qu’il ne faut ni traumatiser, ni contraindre, ni malmener. L’établissement se réservera donc le droit d’exclure toutes personnes qui ne respecteraient pas ces règles", précise également le communiqué.



Le concept vient du Japon. C’est en 2004 qu’a ouvert le premier Neko café. Depuis quelques années, le concept s'est exporté en France et existe dans pratiquement toutes les grandes villes françaises.