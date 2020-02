La bière amiénoise Ch'laFleur distinguée par une médaille de bronze au Salon de l'agriculture

Juste une info qu'on voulait partager ce soir : une médaille de bronze pour Ch'Lafleur au Concours Général Agricole 2020 ! pic.twitter.com/DtDU8YtMTM — Brasserie Ambiani (@Ambiani_Bieres) February 24, 2020

Les 12 brasseries des Hauts-de-France récompensées Brasserie Lilloise, brasserie et cidrerie de Milly, L’Atelier des Brasseurs, brasserie Goudale, brasserie La Choulette, brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau, brasserie Ambiani, brasserie Moulins d’Ascq, brasserie des Sources, brasserie Pays Flamand, brasserie Félicité).

Le Concours Général Agricole du Salon de l'agriculture, qui fête cette année ses 150 ans, est ouvert aux brasseurs qui brassent leur bière localement à partir de matières premières produites en France. Il distingue les meilleurs produits tricolores. Pour cette édition 2020, des brasseurs des Hauts-de-France sont récompensés pour leur travail dans différentes catégories, 12 brasseries en tout, dont une située à Amiens, la brasserie Ambiani. Elle a reçu une médaille de bronze dans la catégorie des bières blondes de haute fermentation.Julien Labesse a créé la brasserie Ambiani à Amiens en 2018. Il fabrique aujourd'hui cinq bières locales et artisanales qui possèdent chacune une thématique historique, culturelle ou liée au patrimoine amiénois. Elle sont toutes élaborées à base de malt d'orge des Hauts-de-France.Plus de 640 bières ont été présentées à ce Concours Agricole Générale cette année. 13 médailles d'or ont été décernées aux participants. Des bières du Nord et du Pas-de-Calais ont été distinguées, Il s'agit des bières de la brasserie Goudal à Arques (62), de l'Atelier des Brasseurs à Linselles (59), de la Choulette à Hordain (59), de la brasserie Lilloise à Roncq (59), et de la brasserie du Pays Flamand, située à Blaringhem (62). Le jury a également attribué 21 médailles d'argent et 23 de bronze.