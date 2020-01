Bigflo & Oli en concert pour le lancement de l'année “Amiens, capitale européenne de la jeunesse”

la conférence Urban Citizen Youth en partenariat avec le réseau des villes Capitale européenne de la jeunesse (février)

un tournoi de e-sport en partenariat avec l’association Amiens e-sport (février)

la Students Cup, compétition de sports estudiantine (avril)

la RMC Five Cup universitaire, championnat universitaire de football à cinq en partenariat avec la Fédération française du sport universitaire (12 mars)

un grand rassemblement des Scouts de France (1 er , 2 et 3 mai)

, 2 et 3 mai) Amiens For Youth Got Talents à Mégacité (juin)

un paintball géant au parc Saint-Pierre (août)

un concert du European Student Orchestra, orchestre européen d'étudiants (le 28 août).

l’Urban Fest, festival de cultures urbaines avec battle de danse, hip hop, breakdance de dimension européenne

D'autres artistes monteront sur scène : Roxaane, une rappeuse amiénoise repérée sur Youtube par un label national, You Man, un duo electro originaire de Calais et les danseurs hip hop de l’Embardée La soirée sera l'occasion de présenter le programme des événements prévus tout au long de l'année, notamment :En 2017, Amiens est devenue la première ville française a être choisie pour devenir capitale européenne de la jeunesse. Ce titre est transmis chaque année à une ville différente pour une période d'un an. C'est une occasion pour la lauréate de montrer la vie et le développement social, économique et culturel liés à la jeunesse. Ce titre est une initiative du Forum européen de la jeunesse