Un billet de Loto à 3 millions d'euros validé à Amiens

Elle ne joue au Loto qu'occasionnellement depuis un an et le 7 janvier dernier, elle a eu beaucoup de chance. Cette joueuse a en effet remporté le gros lot de 3 millions d'euros mis en jeu par le Loto de la Française des Jeux. Elle avait coché tous les bons numéros. Et avait validé son ticket dans un bar-tabac du quartier Saint-Honoré à Amiens qui enregistre dès lors son plus gros gain.Selon la FDJ, la gagnante a raconté que cette dame, dont l'identité n'a pas été précisée, avait joué parce que son horoscope du jour lui prédisait la rentrée d'une forte somme d'argent ! Elle a touché son gain au service "grands gagnants" de la Française de Jeux à Paris.La chanceuse a indiqué à la FDJ qu'elle comptait prendre sa retraite et gâter ses enfants et ses petits-enfants, rapporte France Bleu Picardie Le précédent gros gain remporté dans la Somme date d'il y a 4 ans. Il était d'un million d'euros.