Blocus à la cité scolaire en octobre à Amiens : trois personnes en garde-à-vue

Les enquêteurs de police chargés de l'enquête sur les violence survenues lors du blocus, en octobre dernier, de la Cité Scolaire (Saint-Acheul) ont entendu trois jeunes lors de leur placement en garde-à-vue.



C'est après examen des vidéos surveillance et des réseaux sociaux permettant l'identification de quatre mineurs âgés de 14 à 16 ans que les enquêteurs ont procédé à ces arrestations.



Le 11 octobre dernier lors du blocage, "plusieurs individus entravaient les routes en disposant des barrières de chantier sur la chaussée", selon la police. Des projectiles ont été lancés sur les équipes mobiles ainsi que les forces de police présentes sur place pour "sécuriser la cité scolaire et les déplacements des lycéens", toujours de même source.



Des dégradations de la voie publique à l'aide de liquide combustible ont également été constatées. Deux véhicules de particuliers auraient également été dégradés par les manifestants.



Trois jeunes scolarisés dans l'établissement ont été placés en garde-à-vue pour des "violences avec arme sans ITT sur policiers" ainsi que pour "dégradations de biens privés". Le dernier identifié comme l'instigateur du mouvement et du blocage était entendu librement , il devra répondre devant la justice des faits de d'organisation non déclarée d'une manifestation. En parallèle un jeune majeur de 18 ans a été identifié et placé en garde à vue le 16 octobre suite aux incidents survenus au lycée Delambre en début de semaine. Ce mis en cause a reconnu avoir voulu "impressionner ses potes" et être l'auteur de jets de projectiles sur les policiers alors qu'il était devant le lycée", communique la police dans un communiqué.



Ils seront convoqués devant le tribunal correctionnel.