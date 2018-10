La boîte bleue des casiers Decayeux fait polémique à Amiens

L'installation de deux grosses boîtes bleues place René Goblet à Amiens fait polémique. Ces édicules, fabriqués par le repreneur du site Whirlpool d'Amiens, Nicolas Decayeux, sont pour l'un, une boîte à services qui a vocation de faire la promotion de la métropole amiénoise et du futur bus à haut niveau de service (BHNS).L'autre contient des casiers réfrigérés connectés qui permettront par exemple aux commerçants de déposer vos commandes.L'emplacement n'a pas été choisi par hasard, comme l'explique François Boll, ingénieur BHNS : ". le choix de la couleur n'est pas neutre non plus. Il est bleu, il est bien visible. Justement on ne souhaite pas qu'il soit fondu dans le décor".Le problème est que le projet présenté aux Bâtiments de France ne comportait qu'une boîte, un peu plus en retrait et sans petit mobilier urbain. L'architecte demande donc à ce que les boîtes soient déplacées.Une décision qui ne convient pas à Nicolas Decayeux, président de WN, le (rappelons-le) repreneur du site Whirlpool : "Le business plan initial tablait à 270 personnes à horizon 2020 et j’ambitionne d’employer tout ce personnel. Alors j’aimerais bien m’épargner quelques petites polémiques".Une réunion devrait avoir lieu entre la ville et l'architecte des Bâtiments de France, afin de remettre chaque boîte à sa place.