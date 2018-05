“Bouche à oreilles”, un salon du livre... pour les malvoyants

L'AVH, association Valentin Hauy pour les aveugles et malvoyants, organise un salon du livre un peu particulier... Et pour cause, il est dédié aux publics "empêchés de lire ou n'ayant pas accès à la littérature écrite". L'objectif est de faire découvrir à tous les littératures alternatives développées spécialement pour ceux qui ne peuvent pas lire.



Lire autrement

Livres sonores, livres en braille ou libres en pictogramme : il existe plusieurs formes d'ouvrages prévus pour les malvoyants. Le salon proposera des démonstrations de matériels adaptés, des ateliers d'écriture, des contes musicaux, des conférences, de la musique... Mais aussi une découverte de l'oeuvre de Jules Verne de façon tactile, ou encore une exposition de peinture à toucher. Une trentaine d'auteurs participent également au salon.



Les enfants ne seront pas en reste puisque des activités leur seront proposées, également sur ce thème.



Vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 à l'espace Dewailly à Amiens. Entrée libre.