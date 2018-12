Une brigade verte à Amiens

Brigade verte à Amiens

Amiens s'est doté d'une brigade verte depuis le mois d'août dernier. Des agents assermentés, sous couvert de la police municipale. Cinq hommes qui sont affectés à cette nouvelle brigade. Leur cible les nombreuses incivilités, comme les déjections canines ou encore les dépôts sauvages. Et les PV font mal :pour une poubelle non rentrée,pour un dépôt sauvage. De quoi dissuader les contrevenants et les inciter à plus de plus respect pour l'environnement.