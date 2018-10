Brigitte Fouré invitée à Dubaï pour la protection des zones humides

Brigitte Fouré, maire d'Amiens et vice-présidente des Hauts-de-France participe durant deux jours les 24 et 25 octobre à la 13e réunion de la conférence de la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP 13). Elle présentera devant les conférenciers la politique de la ville d'Amiens et d'Amiens Métropole en matière de protection des zones humides.

Les zones humides des éco-systèmes fragiles



La Convention de Ramsar, plus couramment appelée Convention sur les zones humides, est un traité intergouvernemental servant de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.



Négocié par des pays et des ONG, le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entré en vigueur en 1975.





Cette convention à Dubaï réunit des représentants de 170 états, institutions intergouvernementales et organisations non-gouvernementales (ONG) qui échangeront leur expérience sur la protection des zones humides, un des écosystèmes les plus divers et les plus productifs, mais qui continuent d’être dégradés et convertis à d’autres usages. Par zone humide, la Convention entend : « les marais et marécages, lacs et cours d’eau, prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et étendues à marée, zones marines proches du rivage, mangroves et récifs coralliens, sans oublier les sites artificiels tels que les bassins de pisciculture, les rizières, les réservoirs et les marais salants. »



Les zones humides d'Amiens et d'Amiens Métropole :

Le Marais des Trois Vaches (33 ha), Le Parc Saint-Pierre (22 ha), le parc de la Hotoie (3,4 ha), le parc Bonvalet (4,5 ha), l’étang de la résidence Bonvalet (4,5), le Petit Marais (13 ha), le parc Nisso Pelossof, les douves de la Citadelle et bien sûr les hortillonnages avec ses 300 ha.