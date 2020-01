Un bus Nemo pris pour cible à Longueau dans la nuit de vendredi à samedi

Amiens hier soir. C’est normal qu’on nous tire decu dans un Bus ? A 23h30

Notre ville part vraiment en couilles.

Dieu et Grand. pic.twitter.com/y4IlnEUax2 — MEGATRON (@yassiinenew) January 25, 2020

Je c’est pas mais pas des cailloux. Regarde les trou beaucoup trop petit pour que sa sois des cailloux. pic.twitter.com/hQoXfhtlmw — MEGATRON (@yassiinenew) January 25, 2020

Un acte de représailles

Un Nemo ⁦@ametis_info⁩ honteusement caillassé cette nuit. Les auteurs arrêtés dans l’heure qui a suivie , nous avons bien entendu déposé une plainte. Merci ⁦@PoliceNat80⁩ pour votre intervention rapide et efficace qui garantit la sécurité de nos usagers. pic.twitter.com/yrvxiTjqt0 — PASCAL RIFFLART (@p_rifflart) January 25, 2020

Stupéfaction à Amiens, lorsqu'une vidéo est publiée ce samedi 25 janvier à 12h28, sur le réseau social Twitter. Un bus Nemo 1 aurait essuyé des coups de feu au niveau de la mairie de Longueau, dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 23h30. Une information que Pascal Rifflet, vice-président d'Amiens Métropole en charge des transport a tenu à corriger, évoquant des jets de pierre.Une seconde vidéo montre un impact sur une vitre. Le buzz a rapidement pris sur le réseau social. "On rentrait du Buffalo Grill à Longeau. On était tranquillement assis dans le bus avec mon cousin [l'auteur de la vidéo, NDLR] quand on a entendu des tirs sur la vitre du bus, raconte Amélia Leclercq. Le chauffeur a commencé à s'arrêter. Mon cousin lui a dit d'accélérer.", rajoute-t-elle, encore chamboulée par ce qu'il s'est passé la veille.Selon Pascal Rifflart il s'agit d'un acte de représailles. "L'une des personnes impliquées aurait été verbalisée plus tôt dans la journée et aurait voulu se venger". Les auteurs de cette "attaque" ont été interpellés moins d'une heure après les faits et ont été placé en garde à vue.Amélia et Yassine Assal, ont été surpris par le manque de réaction du chauffeur : "Quand on est arrivé à la gare d'Amiens, il n'a même pas cherché à s'excuser ou à prendre nos noms." Ils prévoient de se tourner vers la compagnie de bus, afin d'avoir des explications.