C'est quoi la maison France Service qu' Emmanuel Macron va visiter à Amiens ?

Un regroupement de tous les services publics

14 en Picardie installées dans les maisons déjà existantes

Les Maisons France Services en Picardie / © FTV/ Franck Blancquart

Visite d'Emmanuel Macron à l'atrium



Faire du neuf avec du vieux

La maison de service au public de Ham

Avec : Jessica Demarque Habitante de Ham; Stéphane Floquet Directeur du centre social et de la Maison de services au public de Ham; un reportage de Gaëlle Fauquembergue, Benoît Henrion et Pierre-Olivier Pappini

Vendredi 22 novembre, Emmanuel Macron doit se rendre dans le quartier Nord d'Amiens pour visiter la Maison France service. Mais c'est quoi, les Maisons France Service ?460 Maisons France Service doivent ouvrir leurs portes au 1er janvier 2020. Elles sont plus exigeantes que les actuelles Maison de services au public qui ont été créées pour répondre aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs publics, notamment en zones rurales et périurbaines.L'objectif du Gouvernement est d'améliorer le dispositif existant des Maisons de services au public (MSAP). Il en existe déjà 1 340 sur le territoire."France Service" sera le nom du label qu'obtiendront ces maisons. Elles devront proposer a minima d'accueillir ces organismes : Caisse d’allocations familiales, ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques, Caisse nationale d’Assurance maladie, Caisse nationale d’Assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La Poste.Elles seront ouvertes au moins cinq jours par semaine. Et chaque maison devra disposer de deux personnes formées à l'accueil du public, et capables d'apporter une réponse pour les démarches du quotidien.Chaque Maison France Services offrira un accès libre et gratuit à Internet permettant de réaliser des démarches administratives dématérialisées avec imprimante et scanner. L'objectif est de permettre à des personnes dépourvues de ce matériel d'effectuer par eux-mêmes leurs démarches.L’Etat et ses partenaires contribueront au fonctionnement de chaque maison à hauteur de 30 000 euros par an. L'engagement financier sera de 200 millions d'euros d'ici à 2022, dont 30 millions d'euros de contribution de la Banque des territoires, de la Caisse des dépôts.Dans le quartier Amiens-Nord l'Atrium, un bâtiment inauguré en 2002 regroupe les services municipaux, EDF, l'ANPE et bien d'autres servives publics. Cette maison de services au public sera labellisée en janvier Maison France Service. Elle permet aux habitants d'Amiens-Nord d'effectuer leurs démarches administratives au plus près de chez eux. Durant son périple de deux jours dans la Somme, Emmanuel Macron fera une halte vendredi 22 novembre à l'Atrium.Alors ces nouvelles Maisons de services au public labellisées Maison France Service vont-elles offrir plus de service au public que celles qui existent déjà ? Pour Nadège Lefevbre, la présidente LR du Conseil départemental de l'Oise, il ne s'agit que d'un simple changement de nom. Elle estime que ces Maisons France Service ont la même ambition que celles du conseil départemental. Pour d'autres, elles risquent de générer plus de renfermement dans les quartiers prioritaires car les habitants se déplaceront un peu moins en centre-ville.En janvier prochain, la Maison de service au public de Ham dans la Somme sera elle aussi labellisée, comme celle d'Amiens-Nord Maison France Service. En 2018, la structure a conseillé plus de 15 000 personnes.