Une cagnotte pour sauver 5 chatons retrouvés à l'Université Picardie Jules Verne d'Amiens

Mercredi dernier en fin de matinée, des étudiants de l'UPJV à Amiens découvrent dans une poubelle une chatte et ses 5 petits. La maman s'y était semble-t-il volontairement réfugiée. Voulant l'aider à sortir de là, les jeunes gens sortent le sac poubelle, le déposent sur le sol et l'ouvrent.Mais la chatte prend peur et s'enfuit, laissant derrière elle ses 5 chatons, à peine âgés de 3 jours. Les étudiants ne les ont pas touchés, pensant que la mère reviendrait. En début d'après-midi, les petits étaient toujours au même endroit, sans trace aucune de leur maman."Nous avons sorti les chatons de la poubelle sans les toucher pour ne pas les imprégner de notre odeur et que la mère les récupère. Nous les avons mis dans un carton, sur un morceau d'habit sur un matelas de papier journal. Nous les avons déplacés de quelques mètres seulement, de manière à les protéger de tout le passage bruyant et fréquent des étudiants. La mère n'est pas revenue.", explique l'une des sauveteuses sur le site de financement participatif Leetchi.Décision est prise par Agathe, Madeline et Morgane, 3 étudiantes, de nourrir manuellement les chatons, après une visite chez le vétérinaire. A peine nés, ils doivent être biberonnés toutes les deux ou trois heures. Les heures de sommeil des uns et des autres ont éte adaptés à ce programme alimentaire mais le hic, c'est qu'une boîte de lait pour chaton coûte 22,10€. Ils ont 5, à raison de 12 biberons chacun en une journée et cela jusqu'à leur sevrage, soit dans un peu plus d'un mois et demi, la facture va vite monter.C'est pourquoi une cagnotte a été ouverte pour "Nourrir les 5 chatons de l'UPJV" . En moins d'une semaine, la somme attendue de 350€ a été dépassée pour atteindre aujourd'hui plus de 430€.