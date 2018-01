Une campagne de prévention contre les incivilités dans les bus à Amiens

Bruits (téléphone portable, musique…) ;

Impolitesse (pieds sur le siège,…) ;

Blocage de l’entrée (regroupement à l’entrée du bus) ;

Décompression des portes ;

Occupation de l’espace dans le bus : sac à dos, objets encombrants.

Lundi 22 janvier, de 7h15 à 8h45h : arrêt de bus , la gare/Centre-Ville (liane 2)

Vendredi 26 janvier, de 16h à 18h : départ à l’arrêt de bus :Cité Scolaire(liane 4).

Mardi 30 janvier, de 16h à 18h – départ à la gare ,Centre-Ville (différentes lignes)

Mercredi 31 janvier, de 16h à 18h – départ de la gare jusqu’à l’arrêt Robert de Luzarches(liane1) , et départ de l’arrêt Robert de Luzarches à l’Hôtel des Impôts (liane 3).

Jeudi 1 février, de 16h à 18h / départ la gare, Centre-Ville (différentes lignes)

Cette campagne de sensibilisation a commencé samedi. Dans les bus, de jeunes bénévoles, mobilisés par le service prévention-médiation d'Amiens, jouent les incivilités les plus fréquemment rencontrées pendant une à deux minutes. Les passagers ne pourront se rendre compte qu'il s'agit d'une mise en scène que lorsque ces acteurs d'un jour leu r auront révélé le pourquoi de ces interventions.Voici la liste des incivilités le plus fréquemment rencontrées dans les bus et qui seront mimées :Les interventions sont planifiées et localisées jusqu'à la fin de la campagne le 1er février prochain :