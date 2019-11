Canal Seine-Nord, barreau Creil-Roissy, Whirlpool... Emmanuel Macron en visite à Amiens les 21 et 22 novembre

Des discours et des annonces

Emmanuel Macron a officialisé, ce 13 novembre, sa venue dans la capitale picarde les jeudi 21 et vendredi 22 novembre. Cette visite fleuve s'inscrit dans le cadre d'une grande séquence territoiriale qui débutera à Épernay (Marne) le 14 novembre et se poursuivera avec le congrès de l'Association des maires de France (AMF) le 19 novembre.Accusé de déconnexion et chahuté par le mouvement des Gilets jaunes et la grève générale du 5 novembre, le président de la République entame cette tournée pour faire valoir sa proximité avec les préoccupations des Français et, à Amiens, ses racines locales.Dans la capitale picarde, le chef de l'État devrait avoir un programme chargé, parmi lequel un discours sur la jeunesse dont Amiens est la capitale européenne pour 2020, le 800anniversaire de la cathédrale, l'inauguration de la Citadelle - nouveau pôle universitaire de Picardie - et une rencontre avec les anciens salariés de l'usine Whirlpool, l'un des dossiers sociaux de ces dernières années.Il devrait également faire des annonces sur deux serpents de mer qui préoccupent les Picards depuis de nombreuses années :- le fameux barreaux Creil-Roissy de six kilomètres - ainsi que sur, un projet pharaonique d'autoroute fluviale de plus de 100 km qu'il a promis de concrétiser.