Canicule : la ville d'Amiens ouvre trois bars à eaux et de la crème solaire

[ En cas d'alerte #canicule 🌡]

⚠ déclenchée par la Préfecture de la Somme ("vigilance orange") :

➡ la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h en ville

➡ les bus du réseau Ametis seront gratuits

— Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) July 22, 2019

La canicule refait son retour en France cette semaine. Les fortes chaleurs sont annoncées avec un pic de 40 degrès jeudi à Amiens. Alors pour tous ceux qui ne peuvent pas rester au frais, le service municipal de santé publique de la ville d’Amiens se mobilise en proposant trois bars à eaux éphémères et quelques « pschitt » de crème solaire. L’opération sera reconduite tout l’été, dès que les températures dépasseront les 30 degrés.Au niveau de chacun des bars à eau, en plus d’une boisson rafraîchissante un agent animateur y relayera également les consignes de prudence : eau, casquette, lunette, tee-shirts, crème solaire, et surtout éviter l’exposition prolongée au soleil entre 12h et 16h.Le premier bar à eau est ouvert à l’Espace Santé Maurice Ravel, pour les patients qui viennent en consultation. Sur place, en partenariat avec le Conseil départemental (protection maternelle et infantile), les principaux conseils de protection des enfants seront rappelés aux parents et aux personnes âgées qui viennent consulter.Le second bar à eau éphémère sera ouvert à la Maison Prévention Santé en centre-ville, rue Dusevel. Les créneaux d’ouverture du troisième bar à eau déjà présent au parc du Grand Marais où se déroule l’opération Sportez-vous bien, seront renforcées.D'autre part, la vitesse à Amiens est réduite à 30 km/h en ville et les bus Ametis sont gratuits jusqu'à la fin de l'alerte canicule déclenchée par la Préfecture de la Somme.Sachez que des températures de saison sont attendues pour la fin de la semaine. Vendredi 26 juillet, Météo France prévoit notamment des averses et des orages.