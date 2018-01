CARNET ROSE : un nouveau bébé Addax au zoo d'Amiens

Les soigneurs ne savant pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Et vue la taille des cornes de sa mère qui le couve jalousement depuis sa naissance, ils ne se sont pas risqués à aller voir !Le jeune Addax est né le 31 décembre dernier au zoo d'Amiens. C'est le petit dernier de 2017 et le 7ème de cette espèce à voir le jour au parc zoologique amiénois. Sa maman, Laura, âgée de 10 ans, avait déjà eu un petit en avril dernier. Son père, Hadj, est né en 2003 au zoo de San Diego aux Etats-Unis.L'Addax est l'antilope la plus menacée au monde : lors du dernier recensement dans son milieu naturel, il n'en a été compté que 3. L'espèce avait bénéficié d'un programme de réintroduction dans la nature il y a une vingtaine d'années à partir d'individus nés en captivité. Son nombre était reparti à la hausse. Mais les guerres en Afrique Subsaharienne ont eu raison de son développement.