🚲 Il y 1 an, nous présentions le #PlanVélo, un plan inédit pour faire du vélo un mode de transport à part entière.



✅ Parmi les mesures clés : 350M€ mobilisés pour co-financer pour la 1ère fois avec les collectivités des infrastructures cyclables. https://t.co/oL6r2Acc41 — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 14, 2019

Davantage de bicyclettes en ville

Des pistes cyclables, des passerelles

Heureuse et fière d’avoir contribué à ce #PlanVélo qui va profiter à de nombreux territoires dont #Amiens Metropole https://t.co/pujeBpQauu — Barbara Pompili (@barbarapompili) September 14, 2019

Une première série de 111 territoires recevra un financement de l'État pour construire et prolonger des pistes cyclables, dans le cadre d'un appel à projet destiné à encourager la circulation à vélo, a annoncé le ministère de la Transition écologique le 14 septembre.Quelque 152 projets ont été retenus pour ce premier appel lancé fin 2018, avec à la clé. Dans les Hauts-de-France, on trouve huit projets portés par huit collectivités : leet d', leset, la, les(Pas-de-Calais) et de(Oise). Aucun projet ne bénéficie d'aides dans l'Aisne pour le moment.Cette annonce entre dans le cadre du "plan vélo" , détaillé par le gouvernement le 14 septembre 2018. Celui-ci inclut la création d'un fonds de 350 millions d'euros sur sept ans, destiné à développer le réseau cyclable. Chaque année, 50 millions seront débloqués pour cofinancer avec les collectivités des infrastructures assurant la continuité des pistes."Avec 275 dossiers déposés par 170 collectivités ou sociétés, le résultat de cet appel à projets confirme l'engagement fort des territoires dans la mise en place d'infrastructures pour le vélo", relève le ministère le 14 septembre.Les projets sont variés : si les métropoles d'Amiens et Lille vont davantage relier les communes entre elles avec des pistes cyclables, d'autres comme Lumbres (Pas-de-Calais) vont développer les voies vertes, en particulier à l'emplacement de l'ancienne ligne ferroviaire Anvin-Calais (voir carte ci-dessous).En général, il s'agit de résoudre les discontinuités d'itinéraires (franchissements de gares, d'autoroutes, etc.), qui freinent la sécurité et l'usage de ce mode de transport. Parmi les projets retenus figurent aussi la création de passerelles, la réhabilitation de ponts ou de tunnels, ou encore la sécurisation des franchissements de carrefours complexes.Le gouvernement affiche comme objectif de tripler d'ici 2024 la part modale du vélo dans les déplacements quotidiens, pour le faire passer de 3% à 9%.