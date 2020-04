CARTE. Coronavirus : découvrez les commerces d’Amiens ouverts pendant le confinement

[ #Covid_19 📍] #Amiens : Une carte pour tout savoir sur les #commerces de première nécessité ouverts pendant le #confinement

La ville d’Amiens met en place une carte accessible en ligne sur son site internet https://t.co/2QtfPTeDgT ➡ https://t.co/pFTlF3YQ4P #thread 👇 pic.twitter.com/xI8MJdFbr7 — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) April 9, 2020

Une demande des habitants

Les commerçants peuvent s'inscrire

Pour limiter les déplacements, la métropole d’Amiens a publié sur son site internet une carte interactive permettant de localiser les commerces ouverts près de chez soi. Une fois sur la carte, il suffit de cliquer sur l'onglet "COVID19" pour les faire apparaître.Sur cette carte figurent une soixantaine de commerces de première nécessité comme les magasins alimentaires, les laveries, les marchés et les points de vente directe de producteurs. Pour chaque commerce localisé, la carte indique les horaires aménagés pendant cette période de confinement.Le dispositif, développé par le service de communication numérique de la métropole d’Amiens, répond à la demande de nombreux habitants. En mars dernier, la ville a mis en place un numéro vert destiné à aider les personnes âgées et vulnérables face au Covid-19. Parmi les nombreux appels, la question des magasins encore ouverts revenait très souvent. "Beaucoup de personnes voulaient savoir où elles pouvaient faire leurs courses, confirme Marie Beaune, chef du service de communication numérique. On a alors commencé à recenser les commerces ouverts sur un tableur Excel pour réponde à ces gens. Mais vu la demande grandissante, on s’est dit qu’il valait mieux convertir ces données en carte pour les partager au grand public".Partagée sur les réseaux sociaux depuis ce jeudi 9 avril, la carte est encore loin d’être exhaustive. Les commerçants qui n’y apparaissaient pas encore sont invités à s’inscrire en remplissant ce formulaire . "En une matinée, on a déjà eu une dizaine de demandes d’inscription, précise Marie Beaune. L’idée, c’est de rendre service aux Amiénois mais aussi de soutenir les commerçants de notre ville qui sont en difficulté".Parmi eux figure Karine Godefroy, gérante de l’épicerie vrac Day by Day située près de la maison de la culture à Amiens. Ce jeudi, elle s’est inscrite auprès la métropole pour que son commerce figure sur la carte. "Depuis le début du confinement, j’ai perdu les ¾ de mes clients, explique la gérante. Beaucoup n’habitent pas à Amiens donc ils ne peuvent plus venir et d’autres pensent que je suis fermée. Avec cette carte, j’espère me faire connaître".Karine regrette que seules les grandes surfaces soient présentées comme les points d’approvisionnements alimentaires encore ouverts. "Il ne faut pas oublier que les petits commerces sont ouverts aussi ! J’ai des pâtes, du riz et même du papier toilette !".En plus des commerces alimentaires de proximité, la carte interactive devrait aussi intégrer prochainement les pharmacies.