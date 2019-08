Amiens en mieux ! Proposez des améliorations grâce à une carte participative

Amiens en mieux, c'est une carte collaborative qui centralise les souhaits d'aménagement des amiénois pour leur commune.

Amiens en mieux ! C'est le nom d'un tout nouveau projet : une carte interactive destinée à recenser les idées d'aménagement des Amiénois pour la capitale picarde. Lancée le mardi 13 août par deux amis, elle compte déjà une bonne trentaine de propositions.Et les contributeurs ne manquent pas d'idées : des suggestions les plus simples (afficher l'heure en digital sur la tour Perret) aux constructions plus ambitieuses (installer une passerelle pour simplifier les déplacements des habitants du quartier Saint-Maurice), en passant par des revendications affirmées (rendre gratuit l'accès à la rocade ouest).À l'origine de ce projet : François et Olivier, 32 ans tous les deux et Amiénois depuis une dizaine d'années. "On a passé de nombreuses soirées à détailler les différents points à améliorer à Amiens et on s'est rendu compte que beaucoup de particuliers remontaient des idées d'aménagement sur les réseaux sociaux, explique François. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il serait intéressant de centraliser toutes ces demandes sur une carte interactive."C'est de la dernière vague de travaux du centre-ville qu'est concrétement parti le projet interactif. "On avait le sentiment que les premiers intéressés n'étaient pas bien pris en compte", souligne François. Pour l'instant, la majeure partie des propositions concerne la circulation : des voitures, des piétons et des vélos. Étrangement, les nouveaux bus de la ville, régulièrement pris pour cible par les internautes, ne sont pas encore pointés sur la carte."L'idée du projet, c'est que ça ne soit pas qu'un exutoire, poursuit le créateur. Dans le contexte électoral actuel, on espère que cette carte puisse inspirer les candidats." Pour autant, les deux amis tiennent à rester hors de tout conflit partisan et c'est pourquoi ils n'entendent pas refuser de proposition, du moins tant qu'elle s'inscrit dans un cadre d'aménagement urbain. "On n'a aucun problème à ce qu'il y ait des points de vue contradictoires, au contraire", poursuit l'Amiénois d'adoption.En complément de la carte interactive, les deux amis ont créé un compte Twitter, @Amiens En Mieux ! . Ce dernier, en plus de constituer un lieu d'échange et de réaction, devrait permettre de centraliser plus facilement les propositions. Les internautes qui adressent une remarque sur les réseaux sociaux peuvent directement identifier le compte Twitter et être ainsi publié rapidement sur la carte. Les propositions se font également par e-mail à l'adresse amiensenmieux@gmail.com Au départ, les nouvelles suggestions apparaissent en rouge sur la carte, et si elles sont prises en compte et aménagées, elles prennent la couleur verte. "Si, grâce aux politiques publiques, plusieurs points rouges deviennent verts, ce sera déjà une première victoire pour nous", conclut François.