CARTE. Les points de distribution de masques à Amiens pour le déconfinement

Prendre rendez-vous pour venir les récupérer

Début de la distribution le 15 mai

"Nous sommes prêts", assuraient ce mardi 12 mai la maire d’Amiens Brigitte Fouré et le président d’Amiens Métropole Alain Gest. Ils ont détaillé, lors d’une conférence de presse, l’organisation de la distribution des 190 000 masques pour les habitants de la métropole, qui se fera en deux étapes.À partir de ce mercredi 13 mai, une plateforme disponible sur le site internet de la ville permettra de faire une demande de masques. Pour ceux qui préfèrent le téléphone, il suffit d’appeler le standard de la mairie d’Amiens. Les habitants pourront alors donner des informations précises sur le lieu de récupération des masques qu'ils préfèrent et sur leur disponibilité pour déterminer un créneau horaire.Des publics plus ciblés comme les étudiants pourront récupérer leurs équipements de protection par l’intermédiaire du Crous et les sans domicile fixe par les CCAS ou l’Udaus.33 sites sont identifiés sur Amiens pour la distribution, à partir du vendredi 15 mai, du fameux sésame. Côté pratique, il faudra pour l’Amiénois disposer d’un document d’identité et du livret de famille ou d’un avis d’imposition. "Ces documents permettent de connaitre le nombre de personnes dans un foyer" explique Brigitte Fouré.Pour les autres communes de la métropole, les masques seront gérés par les maires et la distribution assurée dans les communes respectives. Dernière information, les masques de la Région arriveront plus tard et, ouf de soulagement, "il ne faudra pas se déplacer pour venir les récupérer" rassure la maire d’Amiens.