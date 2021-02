Carte scolaire 2021 : 22 ouvertures pour 22 fermetures de classes du premier degré dans la Somme

La crainte que partageait syndicat d’enseignants SNUIPP-FSU le 5 février dernier pourrait se confirmer. Ces derniers redoutent 40 fermetures de classes pour 31 ouvertures sur l’ensemble du département de la Somme. En attendant, le résultat des délibérations concernant le second degré, celui du premier degré a été dévoilé ce vendredi 19 février par le conseil départemental de l'Éducation nationale.

Ce conseil a décidé d’officialiser la fermeture de 22 classes au sein des écoles maternelles et élémentaires du territoire et d’en ouvrir le même nombre. Des choix notamment appuyés par les évolutions démographiques.

Amiens est la ville qui connaîtra le plus d'ouvertures de classes du premier degré avec une ouverture dans 7 maternelles et 5 élémentaires à la rentrée 2021. Une fois les résultats du second degré également connus, les fermetures devraient être plus nombreuses que les ouvertures dans la Somme. En effet, l’académie devrait compter 1058 élèves de moins en septembre 2021.