CARTE. Les zones interdites à la circulation lors de la visite d'Emmanuel Macron à Amiens

La circulation et le stationnement risquent d'être compliqués jeudi et vendredi à Amiens. Le déplacement du président de la République Emmanuel Macron oblige à fermer plusieurs secteurs de la ville.En fonction du programme de ses visites, certaines rues seront interdites à la circulation :Le stationnement est également interdit de jeudi 5h à vendredi 14h :La mairie d'Amiens précise toutefois que la circulation sur certaines voies réservées aux bus est exceptionnellement autorisée rue de Beauvais (de la rue Henri Barbusse à la place de l'hôtel de ville) et rue Dumeril (de la place de l'hôtel de ville à la rue de la République).Les piétons sont interdits d'accès sur le chemin de ronde de la citadelle jeudi 21 novembre.Quant aux bus, des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes :Le détail des déviations des lignes est disponible sur le site d'Ametis