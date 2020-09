Un cas de Covid-19 au collège Rosa Parks d'Amiens : 25 élèves et 2 surveillants placés en quatorzaine

Une activité physique sans masque

La rentrée maintenue

25 élèves du collège Rosa Park dans le quartier d'Etouvie à Amiens sont dispensés de rentrée scolaire ce mardi 1er septembre. Ce week-end, un cas de Covid-19 a été confirmé parmi les élèves. Ils participaient à un stage de remise à niveau dans le cadre de l'école ouverte, promu par le gouvernement en cet été de "vacances apprenantes" Selon le rectorat d'Amiens, les élèves participaient à des cours le matin. Enseignants comme élèves étaient masqués et respectaient les gestes barrières. Mais une séance d'activité sportive, pour laquelle le masque n'est pas obligatoire, était organisée un après-midi en début de semaine. C'est ce qui a poussé l'ARS et le collège Rosa Parks à prendre toutes ses précautions et à qualifier ce cas de "contact à risque".L'ensemble des 25 élèves, ainsi que deux surveillants ont donc été placés en quatorzaine, pour éviter une éventuelle propagation du virus alors que la rentrée a lieu aujourd'hui."On est dans la gestion d'un cas, telle qu'elle est préconisée par le gouvernement et l'ARS", assure de son côté le rectorat.Mardi matin, le collège Rosa Parks a pu ouvrir ses portes et accueillir les collégiens en ce jour de rentrée. En veillant à rassurer les familles, sur la gestion de ce cas.