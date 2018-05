La cathédrale d'Amiens ouverte jusaqu'à minuit ce samedi

Doublement inscrite au, la renommée de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens n'est plus à faire mais la découvrir la nuit, l'expérience vaut le détour.Pour la 11ème édition de la Nuit des Cathédrales , cette véritable prouesse technique de l'art gothique seraConstruite de 1220 à 1288, la cathédrale d'Amiens est un des plus vastes édifices gothiques jamais élevés : 145m de longueur, 42m de hauteur et un volume total de 200 000 m3.Notre-Dame ouvre ses portes dès 20h30. Entre 20h45 et 21h15, unest proposé au public.Dessont assurées par les bénévoles de l'association des Amis de la cathédrale , qui vous font découvrir ou re-découvrir, les stalles, les sculptures de Blasset, l'histoire de Saint-Jacques ou les hauts-reliefs des marchands du temple, la cathédrale pendant la Grande Guerre ou encore la chaire à prêcher.Deux guides conférenciers d'Amiens Métropole assureront des visites plus globales de l'édifice religieux.Dans les Hauts-de-France, laouvre également ses portes.