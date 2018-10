Tout ce qu'il faut savoir sur les 100 kilomètres de la Somme

Des coureurs hors pair

"Une épreuve pour des fous !", de l'aveu de Jean-Claude Pieri, président du comité d'organisation. "Faire 100 kilomètres en courant, c'est quand même exceptionnel !"En France, environ 800 coureurs pratiquent cette discipline. "Pour eux, c'est ou un défi, ou un aboutissement de carrière de marathonien.", explique Jean-Claude Pieri.Les coureurs les plus aguerris atteindront la ligne d'arrivée à la mi-journée. Les autres ne doivent pas dépasser les 14 heures de course. Le record masculin a été atteint en 2013 par Jérôme Bellanca (6h47:41) et le record féminin lors de l'édition 2017 par Gwenaëlle Guillou (8h10:37). À noter que les femmes de représentent que 10% des coureurs."C'est une épreuve qu'on a remise en route il y a sept ans et dontOn suit pendant 35 à 40 kilomètres la Véloroute jusqu'à Long." Les coureurs viennent de toute la France, ainsi que de l'étranger. "Cette année, on a un Finlandais, un Tchèque, des Anglais, des Hollandais, des Belges... Cette course les attire car c'est une des épreuves d'Europe qui a le plus faible dénivelé, donc ça leur permet de battre des records."Les Marathons de la Somme, individuel ou en relais, entre Amiens et Samara, et les 5 kilomètres d'Amiens Métropole.Au total,. Retrouvez le programme complet sur le site internet de la manifestation.