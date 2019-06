Dans le centre d'Amiens, un démarrage des soldes d'été plutôt encourageant

Comment fonctionnent les soldes?

De nombreux piétons ont flâné dans les rues du centre-ville d'Amiens, ce 26 juin. Malgré des températures assommantes, le premier jour des soldes d'été semble rendre les commerçants confiants."On attend beaucoup de ces soldes. On a eu une fête des mères [une manifestation de Gilets jaune nationale avait défilé le 25 mai dernier, NDLR] et une fête des pères plutôt décevantes, et une année particulière avec les manifestations chaque samedi", confie Isabelle Dheilly, de la fédération des commerçants du centre-ville d'Amiens.En ce premier jour de soldes d'été, l'heure est bien sûr aux prévisions plutôt qu'au bilan. "On pensait qu'avec le pic de chaleur les gens allaient moins se déplacer, finalement c'est plutôt encourageant de voir tout ce monde aujourd'hui !" ajoute-t-elle, précisant que le marché des créateurs , prévu samedi 29 juin au square Duffaux, pourrait aussi faire la joie des commerçants.La période des soldes estivales s'étendent du mercredi 26 juin jusqu'au mardi 6 août 2019. Pendant ces six semaines, les commerçants sont exceptionnelement autorisés à renvendre à perte et donc écouler rapidement leurs stocks en proposant des prix bas aux consommateurs.Les produits annoncés comme soldés doivent obligatoirement avoir été proposés à la vente au moins un mois à la date de début de la période de soldes concernées. Donc, contrairement aux promotions, les commerçants ne peuvent pas se réappovisionner pendant les soldes, d'où un stock limité.Un commerçant peut ne pratiquer des soldes que sur une partie de ses produits, mais doit clairement distinguer les articles soldés de ceux qui ne le sont pas.On l'ignore souvent, mais tout article soldés peut être échangé au même titre que tout autre article. Si vous trouvez la mention "ni repris ni échangé", vous pouvez néanmoins demander de le changer si vous découvrez un vice de fabrication. Si le produit ne possède pas de vice, qu'il n'est finalement pas à votre goût ou à votre taille, le commerçant n'est pas légalement tenu à l'échange.