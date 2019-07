Chadrac Akolo jouera cette saison à l'Amiens SC

🖊️ Chadrac Akolo est prêté pour un an à l'Amiens SC, avec une option d'achat de trois ans !

🔥 L'international congolais, capable de jouer sur plusieurs postes offensifs, évoluait depuis deux ans en Bundesliga avec le VfB Stuttgart.

🤝 Bienvenue Chadrac ! pic.twitter.com/9uEp9B08KI — Amiens SC (@AmiensSC) July 30, 2019



Du Congo à Amiens

Ce mardi 30 juillet, l'Amiens SC a annoncé l'arrivée d'un nouveau joueur pour compléter la formation menée par Luka Elsner. Chadrac Akolo, international congolais de 24 ans, a été prêté un an au club picard par le VfB Stuttgart, avec une option d'achat de trois ans.Natif de Kinshasa, au Congo, Chadrac effectue ses premiers pas au FC Corbeau. Il rejoint la Suisse à son adolescence, où il se fait vite remarquer. Au FC Sion d'abord, où il remporte la coupe de Suisse en moins de 18 ans et où il dispute ses premiers matchs en Super League (première division suisse). Au Neuchatel Xamax ensuite, en deuxième division, où il inscrit neuf buts en seize rencontres.C'est en 2017 qu'il s'offre une place d'ailier gauche au VfB Stuttgart, en Bundesliga. Il y reste deux saisons, trouve six fois le chemin des filets et intègre la sélection nationale congolaise, avec laquelle il participe à la Coupe d'Afrique des nations 2019.C'est à Amiens que son histoire se poursuivra la saison prochaine, où il évoluera en tant que milieu offensif.