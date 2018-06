On peut avoir gagné des coupes du monde et pourtant pas s'être imposé ici

Le championnat de France d'escrime se dispute à Amiens

Intervenants : Quentin Vacossin, Escrimeur ; Julie Duvollet, Educatrice escrime ; Yannick Borel, Champion Olympique par équipe en 2016 - France 3 Picardie - Reportage d'Inès Tayeb et Jean-Louis Croci. Montage de Pierre-Olivier Pappini.

PODIUM DE L'ÉPREUVE INDIVIDUELLE



- HOMMES

Yannick Borel (@LSCescrime)

Daniel jerent (@LSCescrime)

Julien Granet (SR Colmar), Grégory Bon (PUC Escrime)



Bravo à tous pic.twitter.com/EDjxJ5Vqdg — FF Escrime (@ffescrime) 9 juin 2018

Ce week-end, le Coliseum d'Amiens résonne au son des touches, des sifflements des fleurets et des hurlements des vainqueurs. Le championnat de France d'escrime s'y tient jusqu'à ce dimanche, après un samedi marqué par les épreuves individuelles.du jeune Quentin Vacossin, 17 ans et lycéen d'Abbeville, qui décrit "un mélange de concentration, de peur et de combat" jusqu'aux plus aguerris, comme le champion olympique par équipe 2016 Yannick Borel.Habitué aux podiums mondiaux, il n'en reste pas moins prudent. "On peut avoir gagné des coupes du monde et pourtant pas s'être imposé ici, parce qu'il y a aussi des gens qui nous connaissent, qui connaissent nos défauts" confie-t-il.Prudence ou non,, suivi de Daniel Jerent et Julien Granet et Grégory Bon., devant Lauren Rembi, Auriane Mallo et Joséphine Jacques-André-Coquin