Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes : Jordier deuxième avec le relais 4x400m

En tête durant les 400 derniers mètres, le relai français s'est fait devancé sur le fil par le relai italien ce dimanche à Bydgoszcz, en Pologne. Composé de l'athlète de l'Amiens UC Thomas Jordier , Mamadou Kasse Hann, Christopher Naliali et Loic Prévot, le relais tricolore a terminé deuxième de la course en 3'02''08 , à 4 centièmes de l'Italie (3'02''04).A l'issue des 40 épreuves du week-end de compétition, cette seconde place frustrante permettre tout de même à la France (316,5 points) de conserver la troisième place aux classement général des nations , à 0,5 point devant... L'Italie (316) . La Pologne (345) et l'Allemagne (317,5) occupent elles les deux premières places du podium.