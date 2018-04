Championnats de France de boxe : portrait de deux jeunes champions amiénois

Championnats de France de savate boxe : portrait de deux jeunes champions amiénois

Theone et Massimo ont 18 et 25 ans. Tous les deux sont licenciés au club de boxe française d'Etouvie. Ce samedi, ils participent aux finales des championnats de France de savate boxe à Amiens. Rencontre avec ces deux jeunes prometteurs. - France 3 Picardie - Camille Di Crescenzo, Arnaud Wust et Mathieu Krim

L'énergie, ils l'ont, la motivation aussi. Theone et Massimo ne comptent plus les heures d'entraînement. Il faut dire qu'à deux, c'est plus facile."Massimo est plus grand que moi, a plus d'expérience, donc il m'apporte un plus à l'entraînement : son sérieux, sa rigueur", confie Theone 18 ans.Un avantage aussi pour Massimo qui l'avoue : "c'est important d'avoir de l'échange avec la jeunesse, c'est fougueux et il faut toujours être à la hauteur."Champion de France Elite B et champion du monde junior en 2016, à 25 ans Massimo a ouvert la voie de la victoire à Theone.Le jeune martiniquais a décroché l'an dernier le titre de champion de France junior espoir et ce n'est qu'un début.Ce samedi soir, le niveau monte d'un cran. Tous les deux participent aux finales du championnat de France Elite A.Avec leurs entraîneurs, ils ont analysé les combats de leurs adversaires. À eux désormais de briller, avant les championnats d'Europe en juillet prochain.