Le chanteur picard Bruno Sauty réalise un clip au marché de Noël d'Amiens

Clip Bruno Sauty

White Christmas, Noël Blanc est une chanson écrite au début des années 1940 par le compositeur américain Irving Berlin. Au fil des années, elle est devenue un classique avec des centaines de reprises. Le chanteur picard, Bruno Sauty a enregistré ce classique de fin d'année au Marché de Noël d'Amiens. La première version de cette célèbre chanson a été enregistrée en 1941 par Bing Crosby.Bruno Sauty a commencé la batterie à l'âge de 12 ans, il a appris le solfège au conservatoire d'Amiens et à 18 ans il commence l'écriture de texte et de musique. Il a chanté dans le célèbre cabaret parisien le Canotier du pied de la Butte, et sur d'autres scènes. Mais il reste fidèle à sa région, il a notamment écrit et composé une chanson pour la commémoration du centenaire de la Grande Guerre "Terre de Combat".