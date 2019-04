Des chanteurs d'oiseaux proposent une balade musicale au zoo d'Amiens

Chanter les oiseaux, pour alerter sur leur sort

Dans les allées du parc zoologique d'Amiens , les chants d'oiseaux ont envahi l'espace. Jean Boucault et Johnny Rasse se sont pris de passion pour les oiseaux dès leur plus jeune âge. Ils ont grandi dans la Baie de Somme et c'est tout naturellement qu'ils ont appris à imiter le cri des oiseaux."Il y a des merles noirs, des tourterelles turques, là un petit rouge-gorge qui sortait.. D'un seul coup, ça chante de partout, c'est magique" se réjouit Jean Boucault. Invités par le zoo d'Amiens, ces deux amis d'enfance fêtent le printemps en invitant les visiteurs à les suivre dans leur pérégrination, emplie de poésie. Le public émerveillé n'en croit pas ses oreilles : "On pensait pas que les oiseaux allaient répondre aux messieurs confie une fillette, c'est vraiment impressionnant qu'ils se parlent entre eux".L'urbanisation, l'agriculture intensive, autant de facteurs qui font fuir les oiseaux chanteurs de notre région. "" déclare Jean Boucault.L'objectif de cette promenade est non seulement de sensibiliser le public mais aussi d'alerter sur le sort des oiseaux qui peuplent les forêts tropicales d'Asie, braconnés pour la qualité de leur chant.