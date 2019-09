Un chien et un poney au chevet des résidents du centre Saint-Victor d’Amiens

Deux soignants à poils

Nino le berger des Shetland aide les résidents à stimuler leur motricité. / © CHU Amiens-Picardie

Dans les couloirs du centre Saint-Victor d’Amiens, deux nouveaux visiteurs ont fait leur apparition. Entre les blouses blanches et les résidents, Nino et Quenotte se promènent sans complexe. Depuis quelques mois, le chien et la ponette interviennent à l’Ehpad et dans d’autres unités du centre, comme l’unité de soins longue durée ou l’unité cognito-comportementale.Grâce à la présence des animaux, cette activité thérapeutique non médicamenteuse permet de stimuler et de motiver les personnes âgées résidentes.Nino, un berger des Shetland de 18 mois, a été dressé par une infirmière. Depuis six mois, il aide les résidents à diminuer l’agressivité, à travailler la motricité et la mémoire ainsi qu’à atténuer l’angoisse pendant les soins.De son côté, Quenotte, la ponette de 14 ans, est guidée dans le centre par une aide-soignante depuis le mois d’avril. Elle participe à la rééducation avec les kinésithérapeutes, facilite l’aide à la marche et la motricité.La zoothérapie est notamment reconnue par le ministère de la santé pour son aspect bénéfique.