Chirurgien cardiaque, il écrit son premier roman

Gilles Touati, invité JT midi 7/04/2018

Gilles Touati, Chirurgien cardiaque et écrivain

Avril 2003. Hanté par la mort d’une petite fille sur la table d’opération, Nathan, chirurgien du coeur à Paris, s’envole pour donner une conférence à Tel-Aviv. Il y reçoit un fax du ministère de l’intérieur qui le plonge dans l’effroi. À son retour en France, acceptera-t-il la mission d’opérerun ancien tortionnaire nazi afin qu’il puisse être jugé ? ...Ainsi est née l'histoire de "La Vallée des Térébinthes".Si ce récit est un roman, il est inspiré de la vie intime de son auteur. Il y a plus de trente ans, Gilles Touati, jeune chirurgien, a été amené à devoir opérer en urgence quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout. "Je me suis présenté à lui juste la veille de l’intervention, parce qu’il devait être opéré en urgence et il m’a confié, alors je ne sais pas si c’était un aveu ou une provocation, je ne le saurais jamais, qu'il avait été pendant la guerre un collabo. Cet événement a été extrêmement marquant. Je l’ai toujours tu pendant très longtemps mais tout doucement ça m’a miné. Il a fallu à un moment donné que je l’écrive".Entre vie familiale et activité professionnelle, il lui aura fallu plus de deux ans pour coucher son histoire sur le papier.Le récit est évidemment transformé et romancé. L'histoire avance au fil du livre avec des chapitres qui intercalent une période contemporaine et une période qui s'est passée il y a 3 000 ans dans la vallée des térébinthes où a eu lieu le combat de David contre Goliath.Si les deux histoires n'ont à priori rien à voir, l'intervalle des 3 000 ans qui les sépare va servir de trait d'union et expliquer peu à peu les correspondances qui les relient.Qui est le bon, qui est le méchant ? Réponse à la fin du livre.

