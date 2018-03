Le chocolat sous toutes ses formes à Amiens

S'il y a un salon qui fait le plein, c'est bien celui du chocolat. Odeur, goût, vue, les sens sont en éveil dans les allées.Pour cette huitième édition, il faut retenir deux temps forts : les défilés et les challenges.Le grand public appréciera les défilés de mode. Robes, bijoux et accessoires, 100 pour 100 chocolat. Les élèves en BTS mode et textile du lycée Branly et les chocolatiers ont réussi à relever le défi : habiller les mannequins de gourmandises chocolatées.L'autre événement intéressera plutôt les professionnels, ce sont les challenges. L'un en pâtisserie, l'autre en cuisine et dessert de restaurant. Un jury prestigieux, meilleur ouvrier de France, décidera de récompenser celui qui sort du lot.Ce savoir-faire est à découvrir à Mégacité à Amiens jusqu'à dimanche soir.