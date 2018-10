CHRONOLOGIE. Goodyear à Amiens, les dates clefs d'un conflit social et judiciaire

C'est un conflit vieux de 11 ans dont une nouvelle page s'écrit à partir de ce jeudi au Zénith d'Amiens. La salle de concert s'est transformée en salle d'audience, alors que plus deattaquent le groupe sur le front des Prud'hommes. Ils nient la qualification économique de leur licenciement survenu quatre ans plus tôt à la fermeture de l'usine d'Amiens-Nord, point d'orgue d'un bras de fer entre la direction et les syndicats né en 2007.Cette année-là, la direction décide de recentrer la production de ses usines européennes sur les pneus à haute valeur ajoutée. Les deux sites amiénois, Goodyear au nord et Dunlop au sud, sont appelés à se regrouper, et la direction pousse à. Au fil des années, les plans sociaux s'enchaînent, tandis qu'est longtemps évoquée la perspective d'une reprise par le groupe américain Titan.Finalement, en 2013, l'usine cesse toute activité.. En janvier 2014, déterminés à négocier les conditions de départ,avant de les relâcher trente ans plus tard. Pour huit des personnes impliquées, un nouveau front s'ouvre sur le plan judiciaire. Il aboutit en 2017 à la condamnation de sept d'entre eux à de la prison avec sursis pour séquestration ou violence en réunion. Avec le rejet du pouvoir en cassation, la sentence est confirmée.Reste la bataille de la requalification. Selon la direction de l'entreprise, 346 personnes ont retrouvé un travail à la suite de leur licenciement, 102 créé leur entreprise, 188 pris leur retraite et 189 "quitté le congé de reclassement" après une "formation qualifiante".