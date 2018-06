Chronopost va installer un site logistique à Glisy

Le numéro un de la livraison express en France, qui livre plus de 130 millions de colis par an, est en plein expansion. Chronopost, présent partout dans le monde, n'avait pas encore de site en Picardie. Le groupe compte y remédier en installant une agence de distribution à Glisy, dans la zone d'activités à proximité de la rocade et de l'accès à l'autoroute A29. L'ouverture est prévue en 2019.

Un projet encore mystérieux

Cette zone, gérée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) pour Amiens métropole, offre un emplacement idéal pour des activités logistiques.



Depuis plusieurs années, Chronopost s'est diversifié. En plus de la livraison express aux particuliers, l'entreprise propose des services de livraison de matériel médical, la livraison en gros pour l'industrie, ou encore, depuis peu, la livraison de produits alimentaires. Mais on ne sait pas encore quelles activités seront développées à Glisy. Les détails du projet seront dévoilés le 5 juillet lors d'une conférence de presse.

Impact sur l'économie locale

"Je trouve que c'est une très bonne nouvelle !", s'enthousiasme Guy Penaud, maire (SE) de Glisy. "Ça signifie que le territoire redevient attractif. Les chefs d'entreprise s'intéresse à Amiens et sa région. On a besoin impérativement de l'installation de nouvelles sociétés, pour répondre à la problématique de l'emploi !" Si on ne connaît pas encore les détails ni du calendrier, ni du projet, on sait effectivement que cette installation s'accompagnera de créations de poste. "Et il pourrait y avoir un impact sur les petites sociétés de transports ! Pour les livraisons dans la zone d'Amiens, pas très loin, Chronopost choisira peut-être de passer par des sous-traitants."

Un "effet Amazon" ?

La région offre de nombreuses opportunités pour les entreprises spécialisées dans la logistique. Le géant américain Amazon a même décidé d'implanter un site en 2017 sur le territoire d'Amiens métropole, à Boves. Et si cette installation avait mis un coup de projecteur sur le secteur ? "Je pense que l'arrivée d'Amazon a probablement fait pencher la balance en faveur d'Amiens métropole, oui.", nous dit Guy Penaud.









