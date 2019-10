CHU d'Amiens : personnel sous tension

Grève CHU Amiens

Intervenants : Marjolaine Morelle Infirmière aux urgences; Yohann Buschinski Ambulancier au service mobile d'urgence et de réanimation; Christophe Prévot Infirmier de bloc; Sabrina Boureau Assistante de régulation médicale; Un reportage de Dominique Patinec, Nicolas Corselle, Mathieu Krim

Grève au CHU d'Amiens : extrait du JT du 11/10/2019

Invité : Virgile Rodrigues Martins, secrétaire adjoint FO CHU Amiens-Picardie

Finalement, le personnel du service des urgences d'Amiens a rejoint le mouvement de grève national des urgentistes. Un piquet de grève a eu lieu tôt ce matin devant le CHU d'Amiens à l'appel de FO. Le syndicat participe au mouvement national réclamant plus de moyens pour les hôpitaux publics. S'y ajoutent des revendications locales : agent de sécurité aux urgences 24 H/24, ambulanciers et infirmiers.C'est une cocotte-minute de 6 000 personnes prête à exploser. Le personnel du CHU d'Amiens raconte la prise en charge des patients dans des conditions de plus en plus difficiles, avec pour conséquence la colère des familles. Il proteste également contre le manque de moyens en personnel, les heures supplémentaires qui s'accumulent.Virgile Rodrigues Martins, du syndicat FO, répondait ce midi dans 12/13 de France 3 Picardie aux questions de Mickaël Guiho. Il fait part de la saturation et de l’exaspération du personnel soignant, avec un hôpital qui arrive à bout de souffle.