CHU Amiens-Picardie : un centre de compétence reconnu pour la maladie de Lyme

L'agence régionale de santé Hauts-de-France vient d'identifier le service de pathologies infectieuses du CHU d'Amiens-Picardie comme centre de compétence pour la maladie de Lyme et plus précisément pour les maladies vectorielles à tiques. Amiens sera le 6e centre en France. Ces dernières années, 130 cas ont été suivis par des spécialistes du CHU d'Amiens. Ce centre de compétence permet la prise en charge par des spécialistes de patients présentant des symptômes de cette maladie. La maladie de Lyme tire son nom de la ville de Lyme (Connecticut, États-Unis) où elle a pour la première fois été suspectée vers 1975. Maladie rare autrefois, c’est devenue une épidémie galopante en Europe. La France a décidé de s'attaquer à ce "tueur masqué" en lançant un plan national de prise en charge de cette maladie , avec la création de centres de compétence régionaux et de centres de référence interrégionaux.Les autres centres de référence en France : le CHU de Clermont-Ferrand associé au CHU de Saint-Etienne, le CHU de Marseille, le CHU de Rennes, le CHU de Strasbourg associé au CHU de Nancy, le groupe hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges associé au CHU de Créteil.La polyclinique de Saint-Côme à Compiègne consacre un pôle de soins à la maladie de Lyme.Chaque année en France 15 000 cas de borréliose de Lyme sont détectés. Il y a des tiques dans nos jardins, mais aussi en forêt, elles sont véhiculées par les rongeurs, les hérissons mais aussi par les animaux domestiques.