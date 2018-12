Le CHU Amiens-Picardie confronté à une panne électrique

C'est à l'occasion d'un essai de groupe électrogène et la défaillance d'un automate que la panne électrique a eu lieu ce matin à 7h45 au CHU Amiens-Picardie.



Cette panne a pu être résolue 1h30 plus tard. Elle était localisée sur le bâtiment principal du site sud et sur le Centre de Biologie Humaine.



Le temps qu'une solution soit trouvée, l'hôpital a pu fonctionner grâce à des groupes électrogènes et assurer la continuité des secteurs critiques et des urgences vitales.

Des opérations décalées

Le CHU indique qu'il n'y a pas eu de conséquences importantes pour les patients et l’organisation des équipes.



Les secteurs des blocs opératoires ont, pour des raisons de sécurité, décalé légèrement leur programmation et les derniers patients de la journée ont été reportés au lendemain.



Enfin, les bâtiments Saint-Vincent-de-Paul, Fontenoy, Hématologie clinique, SimUsanté ou encore les écoles n'ont pas été touchés.