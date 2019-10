Cinq personnes mises en examen pour trafic de drogue à Amiens

Après 96 heures de garde-à-vue, les cinq hommes, âgés de 19 à 46 ans, ont été mis en examen jeudi : quatre ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés ; le dernier, dont le rôle est secondaire, a été placé sous controle judiciaire.



Tous avaient des antécédents dans des affaires de stupéfiants ; l'un d'entre-eux a même déjà été condamné et incarcéré à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).



Le parquet d'Amiens avait ouvert une enquête préliminaire en mai à la suite de signalements de riverains excédés par le trafic aux abords de la gare.



Pendant cinq mois, des officiers de police judiciaire ont mené un travail de fond pour identifier les trafiquants et évaluer les quantités de cannabis et les sommes d'argent en jeu : « chaque jour, ils vendaient entre deux et trois kilos de cannabis et généraient un bénéfice de 2500 euros. Mais c'était un trafic à flux tendu. Ils ne transportaient jamais que quelques grammes à la fois sur eux », précise Alexandre de Boschère, procureur de la République d'Amiens.



La surveillance quotidienne de ces trafiquants (rabatteurs, vendeurs et lieutenants) a pris fin le 30 septembre par leur interpellation près de la gare par une vingtaine de fonctionnaires de la police judiciaire, de la section d'intervention, de la sécurité publique et de la brigade cynophile.



L'instruction doit permettre désormais d'identifier d'autres membres du réseau, ainsi que la source d'approvisionnement en cannabis.