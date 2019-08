Classement des hôpitaux 2018 : le CHU Amiens gagne une place au tableau d'honneur

Le plein de "tops 10"

Dans son numéro sorti le 22 août, l'hebdomadaire Le Point a publié son habituel palmarès des 50 meilleurs hôpitaux de France pour l'année 2018. Il réserve une agréable surprise pour la Picardie :, soit un rang supérieur par rapport au palmarès 2017.Le CHU obtient un meilleur rang dans près de la moitié des 56 disciplines médicales et chirurgicales (sur 76) dans lesquelles il est représenté dans ce classement, réalisé auprès de 582 hôpitaux. L'établissement hospitalier se démarque notamment par ses services d'orthopédie et de traumatologie.etD'autres services se démarquent.parmi les hôpitaux français recensés dans le palmarès.Dans la région, le CHU de Lille brille aussi. L'établissement nordiste s'est classé troisième du tableau d'honneur du Point. Il arrive après le CHU de Toulouse (1) et celui de Bordeaux (2), mais surclasse Strasbourg (4), la Pitié-Salpêtrière à Paris (5) et Nantes (6). Pour figurer au classement final de ce palmarès indépendant, les 582 établissements devaient fournir un service médical et chirurgical complet.