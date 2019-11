CleanChallenge : quand les enfants d’Amiens nettoient leur quartier

Un projet à l'initiative d'un habitant

Des cris, de la bonne humeur et des enfants pleins d'énergie. Chasubles fluos sur les épaules, armés de gants, de pinces à déchets et de sacs poubelle, une cinquantaine de jeunes, âgés de 6 à 13 ans, ont bravé le froid de ce mercredi 13 novembre après-midi, pour parcourir le quartier Marivaux d'Amiens Nord et sa cité Balzac.S'ils ramassent bouteilles, cartons et autres emballages, c'est pour réparer les incivilités de leurs aînés, trop habitués à jeter leurs déchets dans leurs rues et dans leurs parcs. Dans les sacs poubelle, on trouve de tout : "On a ramassé des canettes, des bouts de plastique", raconte une des jeunes participantes emmitouflée dans sa doudoune rose.#CleanChallenge, c'est le nom de cette opération de nettoyage. En août dernier, les jeunes de Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise lançaient ce défi sur les réseaux sociaux. L'objectif ? Nettoyer leur quartier et pousser les habitants à le garder propre.Pour que le phénomène prenne de l'ampleur, les organisateurs se sont inspirés des défis qui ont fleuri sur les réseaux sociaux : Ice Bucket Challenge, Fill The Bottle Challenge, Mannequin Challenge, etc. Une fois qu'un quartier est nettoyé, un autre est nommé pour faire de même et ainsi de suite.Un phénomène qui ne pouvait pas échapper aux quartiers d'Amiens. "Le 23 octobre, le quartier du Pigeonnier (voir carte, en vert) a lancé le mouvement. Ensuite, c'était au tour de Clémenceau (voir carte, en bleu) le 30 octobre. Aujourd'hui, on s'attaque à Marivaux (voir carte, en orange)" explique Pauline Roussel, membre de l'OPAC d'Amiens et organisatrice de l'opération."L'idée est venue d'un jeune du quartier, se réjouit Clément Dia, éducateur de prévention spécialisé pour l'APAP dans le quartier Balzac. On a travaillé ensemble, avec l'OPAC, pour mettre ce projet sur pied". Ce jeune, c'est Chedi Chaka, la vingtaine, lunettes de soleil aux verres bleus sur le nez : "Je suis souvent sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une publication qui parlait du #CleanChallenge, explique-t-il. Moi ça m'a parlé, parce que nettoyer mon bloc, c'est ce que je faisais le week-end quand le gardien n'était pas là."

Gants enfilés, sac poubelle et pince en main... Le top départ est donné à 14h ! Les enfants ont un peu plus de deux heures pour nettoyer le quartier

Prochaine étape : Philéas-Lebesgues

Mercredi, c'est un peu plus d'une quinzaine d'associations qui se sont jointes à l'opération. "C'est important que les enfants donnent l'exemple" explique Zakaria, médiateur sportif du réseau Marivaux-Balzac, habitant du quartier depuis 10 ans. "Le but c'est qu'ils donnent l'exemple aux parents, ajoute-t-il. Ce quartier leur appartient. Il faut les sensibiliser à ça".Pour Soraya Amarouche, animatrice du Centre animation jeunesse Balzac (CAJ), le quartier mérite un grand nettoyage : "Quand je sors de chez moi, c'est une vrai poubelle ! Il y a des déchets partout, des papiers, des couches même...". Ce genre d'intiative lui laisse quand même de l'espoir pour l'avenir : "J'espère qu'il y aura une prise de conscience de la part des adultes ! Quand ils vont voir que ce sont leurs enfants qui ramassent leurs déchêts, ils auront peut-être un déclic".C'est ce qu'espère également un des enfants participant à l'opération : "Si je vois quelqu'un jeter quelque chose par terre, je lui dirai que c'est pas bien ! Nous, on a nettoyé le quartier, tout ça pour rien, à cause de toi"."Eh regardez ce sac ! J'en suis pas peu fier. Il est lourd, il y a au moins 5 kilos !", exulte un enfant avant de jeter son sac poubelle dans le camion. Les enfants ne sont pas les seuls à mettre la main à la patte. Des adolescents prennent aussi part au projet, poussés par Clément Dia : "Vous deux là-bas ! Venez prendre un sac et des gants et vous vous y mettez !" "C'est pas notre quartier", lui répondent-ils. "Oui mais vous traînez toujours là, ça vous concerne aussi", leur assène l'éducateur. Ils ont ramassé les déchets pendant un peu moins d'une heure. "Tout est bon à prendre !" positive Clément Dia.16 heures, l'opération est terminée. Avant de se retrouver autour d'un goûter, il est temps pour les enfants de nommer le prochain quartier qui nettoiera ses rues la semaine prochaine. Et on quittera Amiens-Nord, puisque que c'est le quartier Phileas-Lebesgues (voire carte, en rose) qui devra relever le défi le 20 novembre.