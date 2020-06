Le clip d'une Amiénoise sélectionné pour la campagne nationale de sensibilisation à la sclérose en plaques

Un tournage décalé à cause du confinement

Dans le clip vidéo d'Harmony Courbet, une personne atteinte de la maladie dialogue avec la SEP pour "sclérose en plaques" qui la dissuade de ne pas se rendre chez des amis / © Harmony Courbet



"Une personne de mon entourage est atteinte"

"C'est un peu notre palme d'or", sourit le comédien Gil Alma, président du jury du festival du film SEP, à l'annonce des résultats. Comme chaque année, le festival organisé par l'Unisep (Union pour la lutte contre la sclérose en plaques), récompense un réalisateur pour sa meilleure vidéo de sensibilisation.Sur le thème "Restons connectés", amateurs et professionnels devaient ainsi réaliser un clip sur les conséquences sociales et relationnelles de la sclérose en plaques pour les personnes atteintes.Alors qu'elle concourait dans la catégorie amateur, au vu de la qualité de sa vidéo, l'Amiénoise Harmony Courbet, professeure des écoles de métier, a remporté le premier prix ex aequo dans la catégorie professionnelle. "C'est vrai que j'ai été très surprise quand ils m'ont proposé de passer en catégorie pro, confie-t-elle. Même si j'ai toujours aimé faire ça, j'ai réalisé le clip seule avec mon mari Julien qui m'a aidé pour le tournage et le montage et c'est ma belle-sœur, qui est kiné, qui joue le rôle principal."L'Amiénoise, passionnée par la vidéo, n'en est pas à son premier coup d'essai. Elle a déjà gagné un prix lors de ce même concours, celui des associations en 2011, grâce à son clip réalisé de la même manière que la sitcom "Hélène et les garçons". Cette année, elle partage ainsi les 3000 euros dédiés au gagnant avec une autre concurrente. Elle sera en revanche la seule à voir son clip diffusé sur les chaînes de télévision durant la semaine de campagne de sensibilisation dédiée à la sclérose en plaques du 29 juin au 5 juillet. "Je suis évident très contente, mais j'ai de suite contacté ma belle-sœur pour lui demander si cela ne la dérangeait pas, sourit-elle, c'est quand même elle qui joue dedans !"Le concours ouvert normalement du 10 février au 10 avril a été prolongé jusqu'au 25 mai. Confinement oblige, Harmony a dû s'adapter. "Les conditions ont fait que j'ai eu le temps d'y penser, j'ai eu pas mal d'idées, mais pour la réalisation, ça a été compliqué, on a dû tourner le dernier jour avant de pouvoir remettre les vidéos", explique-t-elle.C'est donc devant la maison de ses amis à Amiens que le tournage a lieu. "Comme le thème était "Restons connecté" j'ai décidé d'utiliser le format texto", détaille Harmony. Dans la vidéo, visible sur le site de l'Unisep . On y voit donc sa belle-sœur Hélène jouer le rôle d'une personne atteinte par la sclérose en plaque. Alors qu'elle se rend chez des amis, elle reçoit des messages de la SEP (pour sclérose en plaques), lui disant qu'il n'est pas raisonnable qu'elle aille à cette soirée vu son état."À la base on voulait quelque chose de plus dynamique, mais avec le confinement on a été obligé de réduire les contacts entre les personnes", explique Harmony. Le clip montre ainsi les difficultés pour les personnes atteintes de sclérose en plaques de vivre normalement au quotidien, mais l'importance de rester connecté à son entourage.La sclérose en plaque est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle peut se manifester sous différents symptômes : trouble de la vision, engourdissement des membres, perte d'équilibre, fatigue. Des symptômes souvent invisibles qui, au fil du temps, peuvent laisser des séquelles irréversibles."Si j'ai choisi de participer à ce concours c'est parce qu'une personne de mon entourage est atteinte par cette maladie. Avec elle on communique beaucoup, il n'y a pas de tabou. Mais il y a des gens qui ne l'acceptent pas et certains se cachent et se mettent en retrait par rapport aux autres", confie Harmony.La maladie, qui apparaît de façon inexpliquée, est souvent diagnostiquée chez les personnes âgées entre 25 et 35 ans, en grande partie des femmes. Les symptômes apparaissent de manière imprévisible, sous forme de poussées. "Dans ma famille, la personne qui est atteinte, peut avoir des poussées tous les mois comme une tous les dix ans, elle peut parfois rester plusieurs années sans rien, témoigne-t-elle, mais j'en ai beaucoup parlé avec ma belle-sœur qui s'occupe de patients atteints et cela dépend des personnes, chez certaines cela peut être évolutif."Selon la fondation ARSEP pour la recherche sur la sclérose en plaques, en France, plus de 100 000 personnes sont atteintes de cette maladie.