Co-signataire d'une tribune de soutien à Emmanuel Macron, la maire d'Amiens s'en explique

Je suis UDI, je reste UDI.

Ce samedi dans le Journal du Dimanche , soixante-douze maires et élus locaux de droite et du centre ont exprimé dans une tribune leur soutien à Emmanuel Macron, au moment où le parti de droite Les Républicains subit une crise profonde après sa déroute aux élections européennes.Parmi les signataires, 8 maires des Hauts-de-France dont Brigitte Fouré, maire UDI d'Amiens. Est-ce de l'opportunisme avant les élections municipales ? Invitée dans notre journal ce dimanche, elle tient à préciser son intention : "Une précision qui est de taille, il ne s’agit pas d’un ralliement au Président de la République, il ne s’agit pas d’un soutien au Président de la République, il s’agit de dire et c’est exactement ce qui est indiqué dans la tribune, que nous voulons absolument que notre pays, la France, réussisse et que pour que notre pays réussisse, il nous semble important que le gouvernement actuel et le Président de la République réussissent. On ne peut rien bâtir sur l’échec du Président de la République et du gouvernement (...) On a bien vu dans les dernières élections le poids de plus en plus important des extrêmes"."Si j'ai accepté de signer cette tribune, c'est vraiment parce qu'il ne s'agit pas d'un ralliement. Nous ne sommes pas tous d'accord sur bons nombres d'actions qu'il mène, sur des politiques qu'il développe mais ce qui nous semble le plus important, c'est l'intérêt de notre pays et l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens"."Encore une fois, je suis UDI et j'aime particulièrement lede Indépendant. (...) Ce qui me taraude en tant que maire, c'est de voirentre le monde des villes et le monde de la campagne, à l’intérieur de nos villes, les quartiers en difficultés et ceux qui ne le sont pas. C’est vraiment le rôle d’un maire que d’essayer de faire en sorte qu'on arrive à tous vivre ensemble et qu'on soit un peu comme dans une famille avec nos différences et notre diversité, qu’on se sente tous partie prenante".