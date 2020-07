La collection bleue de l'Amiénois Michou vendue aux enchères à Paris

300 objets en vente

Vente diffusée en direct

Jusqu'au jeudi 9 juillet, les curieux et les fans de Michou peuvent venir visiter une fidèle reconstitution de son appartement, à l’hôtel Dassault chez Artcurial à Paris (8e arrondissement). Décédé le 26 janvier dernier, Michou laisse toujours une trace indélébile dans l'univers des nuits parisiennes. Son cabaret transformiste, "Chez Michou", dans le 18e arrondissement de Paris, est toujours fermé, épidémie de Covid-19 oblige. Mais l'âme de l'Amiénois d'origine reste intacte et sa mémoire y est honorée.Vendredi 10 juillet, à partir de 14h, les 300 des oeuvres et objets fétiches du roi de Montmartre exposés à l'hôtel Dassault, seront vendues aux enchères.Tableaux, meubles, services de table, jusqu'à ses célèbres costumes bleus... Toute la collection de Michou est à vendre. Le premier prix : un pantalon en soie, Versace, estimé entre 60 et 80 euros. La pièce la plus chère : une toile du peintre parisien Gen Paul , dont le prix pourrait avoisiner les 25 000 euros.Cette vente est organisée à la demande la famille de Michou. Elle doit permettre de sauver "Chez Michou", son célèbre cabaret.La vente sera diffusée en direct sur internet, vendredi 10 juillet à partir de 14 heures.