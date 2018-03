Le collège Guy Mareschal à Amiens en grève contre une éventuelle fermeture

Le collège Guy Mareschal est situé dans le quartier Québec à Amiens. Il est en réseau d'éducation prioritaire à Amiens et pourrait fermer à la rentrée 2019. En 20 ans, le département a perdu 5.000 collégiens dont beaucoup à Amiens.



Résultat : 3 collèges de la ville ne sont remplis qu'à 55%. Le personnel de Guy Mareschal et les parents d'élèves craignent que ce soit leur établissement qui soit fermé : il compte 300 élèves pour 450 places.



Ils sont donc en grève aujourd'hui. Un mouvement qu'ont rejoint les députés de la Somme Barbara Pompili (LREM) et François Ruffin (FI).



Le Conseil Départemental assure de son côté qu'aucune décision n'a pour le moment été prise.